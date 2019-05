Blauer Trotz: "Jetzt erst recht!" und "Erpresser Kurz"

"Ungustiös und desaströs" – mit dieser Reaktion auf das Ibiza-Video über Heinz-Christian Strache war Oberösterreichs Manfred Haimbuchner einer der prominentesten und ersten FP-Politiker, die schonungslos mit dem Vizekanzler ins Gericht gingen. Geradezu in Selbstzweifel übte sich der Ex-EU-Abgeordnete Andreas Mölzer mit der Frage: "Ist die FPÖ tatsächlich nicht regierungsfähig, bin ich am Ende seit Jahrzehnten in der falschen Partei?"

Doch Stunden nach dem Super-GAU um Strache dürfte sich die Stimmung in der FPÖ schon gedreht haben. "Wir halten den Kurs, für den wir Freiheitliche schon bisher hauptverantwortlich waren – jetzt erst recht!", zeigte sich Innenminister Herbert Kickl schon ganz im Wahlkampfmodus. Das zeigte sich auch im Finale des EU-Wahlkampfes, wo vielfach Plakate mit dem "Jetzt erst recht!"-Slogan beklebt wurden.

Von Norbert Hofer, der für die Übernahme der Ämter von Strache designiert ist, kursiert bereits ein Facebook-Video, in dem der ÖVP der Schwarze Peter für das Scheitern der Koalition zugeschoben wird.

Anders als 2017, wo es im Nationalratswahlkampf zwischen Strache und VP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz mehr Paarlauf als Konfrontation gab, dürfte nun zwischen den scheidenden Partnern der Bihänder ausgepackt werden. Einen Vorgeschmack lieferte Niederösterreichs FP-Klubobmann Udo Landbauer, der Kurz "versuchte Erpressung am Rücken der Bevölkerung" vorwarf. Der "wahre Skandal" sei, dass der Kanzler versucht habe, mit Kickl "den besten Innenminister aller Zeiten abzuschießen und daran den Fortbestand der Koalition zu knüpfen".

