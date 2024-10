"Blaue Welle rollt": Kickl will Kanzler werden und führt weiter Wahlkampf

Herbert Kickl war am Sonntag in Hartberg ein gefragter Mann. Schon eine Stunde vor dem offiziellen Auftakt für die steirische Landtagswahl strömten viele Besucher auf das Oktoberfestgelände, um den Sieger der Nationalratswahl, "ihren" Herbert, zu sehen.

Dieser gab sich auf der Bühne entspannt und gemäßigter als in den Wochen zuvor, er betonte, dass die "Wände in den Parteizentralen von Schwarz und Rot" angesichts der "bärenstarken" freiheitlichen Partei wackeln würden.

"Die blaue Welle der Freiheit und des Erfolgs rollt und rollt und rollt", sagte er mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen. Den Auftakt macht am Sonntag Vorarlberg, am 24. November folgt die Steiermark, Anfang 2025 das Burgenland. Er sehe schon, wie sich "Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann Norbert Hofer" begrüßen werden, wittert Kickl in der Steiermark und im Burgenland die Chance, den Landeshauptmannsessel zu erobern. Verhindern wollen das die Amtsinhaber Christopher Drexler (VP, Steiermark) und Hans Peter Doskozil (SP, Burgenland).

Noch müsse Kunasek – FP-Landesparteichef und ehemaliger Verteidigungsminister – ein paar Wochen die blaue Welle bei kaltem Wind reiten. Am Ende werde er aber als Sieger dastehen, bereitete Kickl seinem Parteifreund die Bühne auf. Dieser kritisierte, dass vieles "in die völlig falsche Richtung" gehen würde und trommelte in seiner Rede bekannte freiheitliche Positionen – darunter "Sozialleistungen nur für die Österreicher". Im Publikum applaudierte ihm u.a. der frisch gekürte, freiheitliche Spitzenkandidat für die Burgenlandwahl, Norbert Hofer.

Keine Fragen bei Pressekonferenz

Bundesparteiobmann Herbert Kickl hatte zuvor vor einer "Koalition der Verlierer" auf Bundesebene gewarnt, diese wolle um jeden Preis ihre Macht erhalten. "Diesen Plan werden wir durchkreuzen", sagte Kickl. Er wolle nicht über diese "Stolperdrähte" fallen und in den kommenden Wochen "ehrlich verhandeln, ohne Hinterzimmer und ohne schmutzige Tricks".

Seinen Anspruch, der nächste Bundeskanzler werden zu wollen, hatte Kickl auch am Freitag bei seinem Gesprächstermin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg bekräftigt. Das verkündete er medienwirksam erst am Samstag, Kickl sprach von einem "atmosphärisch angenehmen und offenen Gespräch". Fragen waren bei dem Pressestatement keine zugelassen.

Im Zuge der Koalitionsfindung sei die Hand der FPÖ ausgestreckt, betonte Kickl dabei erneut. Van der Bellen habe er signalisiert, dass eine Koalition gegen die FPÖ ein "fatales Zeichen" gegen die Wähler wäre. Eine Brandmauer gegen demokratische Parteien sei zudem ein "Gemäuer gegen die Demokratie selbst".

"Van der Bellen ist am Zug"

Er suche einen Partner, mit dem eine stabile Zusammenarbeit gegeben sei und mit dem es die größtmögliche thematische Übereinstimmung gebe, hieß es von Kickl weiter. Stabilität sei in einer Regierung mit zwei Parteien und deutlichem Mandatsüberhang gegeben. Eine konkrete Partei nannte er nicht. Die größten Schnittmengen gibt es aber wohl mit der ÖVP. Deren Chef Karl Nehammer hat allerdings eine Regierungszusammenarbeit mit Kickl mehrfach ausgeschlossen. Gleiches gilt für die anderen Parteien.

Für Kickl ist nun Van der Bellen am Zug, ob dieser Kickl den Regierungsbildungsauftrag erteilt, ist weiter offen. Er wird sich erst nach Abschluss der Parteigespräche öffentlich äußern. Einen informellen Austausch zwischen Nehammer und SP-Chef Andreas Babler (sie sind heute beim Bundespräsidenten geladen) wird es bereits am Dienstag geben. Als Regierungsverhandlungen oder Sondierungsgespräche wollen das beide Seiten aber nicht verstanden wissen.

