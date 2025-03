Blaue Kritik an Regierungsprogramm: "Unambitioniert"

Montag, 11 Uhr, wurde in Wien die neue Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und Neos von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Schonfrist gibt es keine: So holte Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) nur wenig später zum Rundumschlag gegen das schwarz-rot-pinke Regierungsprogramm aus.

Dieses sei ambitionslos, richtige Reformen und echte Schritte zum Bürokratieabbau würden fehlen, sagte Haimbuchner, der den Pressetermin gemeinsam mit Michael Fürtbauer, Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft OÖ und Nationalratsabgeordneter, bestritt. Das seien schlechte Nachrichten für die Bürger und die Industrie.

Das könnte Sie auch interessieren: Bundesregierung angelobt: Christian Stocker zum Bundeskanzler ernannt

"Für das Riesenkabinett ist ein Parlamentsumbau nötig, obwohl ein Umbau in der Republik nötig wäre", sagte Haimbuchner in Anspielung auf die schmäleren Sessel für die Regierungsbank, wo die 14 neuen Minister und sieben Staatssekretäre künftig Platz nehmen werden.

Die zentrale Botschaft: Mit den Freiheitlichen in der Regierung hätte es so etwas nicht gegeben - weder in der Budgetkonsolidierung noch im Regierungspaket. So kritisierten Haimbuchner und Fürtbauer, dass die CO2-Steuer nicht abgeschafft wird und die Steuerlast für Betriebe weiterhin hoch sei.

Die teilweise Rücknahme der Kalten Progression "hätte es mit uns sicher nicht gegeben", Unmut gibt es auch darüber, dass der Spitzensteuersatz von 55 Prozent bestehen bleiben soll. Dessen Verlängerungen war auch Teil der geleakten blau-schwarzen Verhandlungsprotokolle. Haimbuchners Kommentar dazu: "Es gibt kein Protokoll, das endverhandelt und von den Verhandlungsführern unterfertigt wurde."

Schwarzer Hü-Hott-Kurs

Fürtbauer, der Teil des blauen Verhandlungsteams war, spricht von einem erschreckenden Hü-Hott-Kurs der ÖVP. Es sei völlig unverständlich, welche Blockadehaltung diese in der Frage der Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern an den Tag gelegt habe.

Dringend nötig wäre aus Sicht von Fürtbauer die in den blau-schwarzen Koalitionsgesprächen diskutierte Verlängerung der Energiepreisbremse bis 2030 gewesen. Haimbuchner fehlen Impulse bei der Energiepolitik ("Dazu findet man eigentlich nichts").

Der blaue Landeschef rechnet nicht damit, dass die frisch angelobte Dreierkoalition die gesamte Legislaturperiode durchhält: "Dafür muss man kein Hellseher sein."

Pinker Konter

"Die FPÖ hatte ihre Chance, doch Kickl war zu gierig und destruktiv", entgegnet Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer. Nachsatz: "Dass sie nun keine Regierungsverantwortung trägt, ist gut für unser Land. Die Agenda der FPÖ und ihrer Verbündeten in Europa und Russland zerstört unsere Wirtschaftskraft und gefährdet unsere Freiheit. Gut, dass es nun stattdessen standort- und energiepolitischen Fortschritt gibt." . Mit ihrer rückwärtsgewandten „Festung Österreich“ würde die FPÖ das Land wirtschaftlich ins Abseits manövrieren – und damit die Wettbewerbsfähigkeit schwächen, den Fachkräftemangel verschärfen und den Industriestandort Oberösterreich massiv gefährden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Landes- und Innenpolitik Julia Popovsky

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen

Manfred Haimbuchner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.