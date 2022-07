Blaue Chats: "Riesige Summen" an Vereine, davon 20 Prozent an FP

Nach den Enthüllungen von Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video über Vereine als Schleusen für Parteispenden hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Ermittlungen aufgenommen und teilweise wieder eingestellt. Bei der FPÖ gerieten die Vereine "Austria in Motion" und das Sicherheitsinstitut ISP in den Fokus.

Ein von einem Gesprächsteilnehmer aufgezeichnetes Telefonat zwischen den Ex-Mandataren Hans-Jörg Jenewein und Markus Tschank (einst FP-Schatzmeister) sowie dem Vereinsfunktionär Markus Braun im Akt der WKStA legt nun nahe, dass Parteichef Herbert Kickl in die Gründung der Vereine involviert war. Laut "Presse" beschreibt Tschank ein Treffen 2015 auf Straches Wunsch im FP-Bundesbüro, bei dem Kickl "auch den Namen ,Austria in Motion‘, soweit ich mich erinnern kann, konzipiert hat".

In der FPÖ sprach man von einem "unlauteren Versuch, etwas zu skandalisieren und zu kriminalisieren". Einen Verein zu gründen, sei ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht. Kickl habe in den genannten Vereinen nie eine Funktion innegehabt. Alle Ermittlungen gegen die FPÖ seien eingestellt.

In dem Telefonprotokoll berichtet Tschank von Verträgen, die man mit den Vereinen und der 2017 gegründeten Agentur "St. Stephens" abgeschlossen habe. "Für jede Spende, die die Agentur bringt, gibt’s 20 Prozent", das habe "die Bundesgeschäftsstelle gewusst". Denn, so Tschank, "das war Teil der Gesamtstrategie auch schon im Wahlkampf 2017".

Dann seien "riesige Summen eingegangen". Der Ex-FP-Kassier sprach auch von "vielen kleinen Summen. Stieglitz zum Beispiel." Der Steyrer Immobilienentwickler Siegfried Stieglitz steht derzeit in einem Korruptionsprozess vor Gericht. Die Anklage wirft ihm und Strache Bestechung und Bestechlichkeit vor, konkret, dass Stieglitz an "Austria in Motion" gespendet und dafür ein Aufsichtsratsmandat in der Asfinag erhalten habe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die WKStA ermittelt noch "wegen der Mittelverwendung durch Vereine wegen Untreue". Sie führt drei Funktionäre als Beschuldigte.