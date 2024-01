Blaue Bauerndemo: Mehr Verschwörungstheoretiker als Traktoren

Die FPÖ hat am Freitag Österreichs Bäuerinnen und Bauern zum Protestmarsch gegen die Regierung nach deutschem Vorbild aufgerufen. Am Ballhausplatz vor dem Kanzleramt waren letztlich deutlich weniger Traktoren als Polizeifahrzeuge zu sehen – gezählte elf. Umgeben von einer Hundertschaft an Demonstranten, darunter Maßnahmenkritiker und Verschwörungstheoretiker, wie sie bei den Corona-Märschen häufig anzutreffen waren. Als Redner habe man "leider" nur einen Politiker gewinnen können, hieß es von einem der "überparteilichen" Veranstalter der Demo unter dem Motto "Zukunft unserer Landwirtschaft – Bauern sind keine Knechte!". Dabei handelte es sich um Peter Schmiedlechner, FP-Agrarsprecher im Nationalrat. Seine Partei hatte davor zur "Fahrt nach Wien" aufgerufen, wofür es vor allem aus dem VP-Bauernbund den Vorwurf gab, die Landwirte für Parteizwecke zu instrumentalisieren.

Am Mikrofon wetterte Schmiedlechner danach gegen die EU, der er vorwarf, das Freihandelsabkommen Mercosur "heimlich" beschließen zu wollen. Außerdem warnte der FP-Politiker vor "Laborfleisch" und forderte ein Ende der "Preisexplosion".

In Deutschland demonstrierten Bauern bundesweit mit tausenden Traktoren gegen das Aus von Diesel-Vergünstigungen für die Landwirtschaft. Sie wurden dabei mehrfach von der rechtspopulistischen AfD unterstützt.

"Nie dagewesenes Bauernsterben"

Diesen Anlassfall gibt es in Österreich nicht. Schmiedlechner warf der ÖVP dafür vor, in 37 Jahren im Landwirtschaftsministerium nichts dagegen unternommen zu haben, "dass wir ein nie da gewesenes Bauernsterben haben".

Hannes Brejcha, Organisator vieler Corona-Demos, nutzte das Podium, um gegen "den Impfzwang" oder den "heimlichen WHO-Direktor Bill Gates" zu schwadronieren.

Der Vorsitzende der SP-Bäuerinnen und -Bauern, Michael Schwarzlmüller, zeigte Verständnis für den Unmut wegen des großen Preisdrucks in der Landwirtschaft. Gleichzeitig warnte er vor der Gefahr, dass solche Demos "von Rechtsextremen unterwandert werden". Der Neos-Abgeordnete Helmut Brandstätter sah keinen Grund für den Protest. Denn die Bauern "machen einen sehr guten Job und werden in Österreich sehr gut behandelt".

