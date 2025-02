Täuschen und Tarnen war am Montag in den Zentralen von FPÖ und ÖVP selbst bei der Wiederaufnahme der übers Wochenende ausgesetzten Koalitionsverhandlungen angesagt. Erst am Abend, inoffiziell ab 18 Uhr, könnten Herbert Kickl (FP) und Christian Stocker (VP) in Begleitung ihrer Vertrauten zusammentreffen, hieß es lange vage.