Blau-schwarze Sparpläne: Sonderdividende, etliche Förderungen weg

Es sind große und kleine Posten, die auf jener langen Sparliste stehen sollen, die die Budgetverhandler von Blau-Schwarz binnen weniger Tage auf die Beine gestellt haben. Jeweils 1,5 Milliarden Euro Dividende hat die staatliche Beteiligungsholding ÖBAG in den vergangenen beiden Jahren an das Finanzministerium geliefert. 2025 dürfte es deutlich mehr werden. Die Regierungsverhandler wollen das Budgetdefizit 2025 unter anderem mit einer üppigen Sonderdividende aus jenen Firmen, an denen der Staat