Blau-Schwarze Krise: Verhandlungen gehen weiter

Die nach heftigeren Differenzen unterbrochenen Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP werden nun auch auf Chefebene wieder aufgenommen. Das erklärten FPÖ-Chef Herbert Kickl und ÖVP-Obmann Christian Stocker am Donnerstagnachmittag.

Zuvor hatte es seit Dienstag gröbere Unstimmigkeiten gegeben, Hauptstreitpunkt war die Ressortverteilung. Nach Gesprächen von Stocker am Mittwoch und Kickl am Donnerstag bei Van der Ballen sollen die Verhandlungen nun fortgesetzt werden. Beide gaben danach kein Statement ab, über den Inhalt der Gespräche drang bisher nichts nach außen.

Kickl hatte die Hofburg am Donnerstag rund um 15 Uhr wieder verlassen, kurz danach teilte er per Aussendung mit, dass "die auf Chefverhandlerebene zuletzt unterbrochenen Gespräche mit der Österreichischen Volkspartei zur Bildung einer Bundesregierung ehebaldigst fortgesetzt werden". Das habe er in einem Telefonat mit Stocker so vereinbart. Der VP-Chef bestätigte das wenig später in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter).

Diese Nachricht war ein innenpolitisch turbulenter Tag vorangegangen. Sand im Getriebe der blau-schwarzen Koalitionsverhandler gibt es bereits seit Dienstag. Die Stimmung hat sich seither immer weiter hochgeschaukelt.

Hier lesen Sie einen Überblick über die Ereignisse.

Hintergrund ist die blaue Ministerliste, die die ÖVP als Affront empfindet. Sie hat am Donnerstag einen Gegenvorschlag gemacht: So ist die ÖVP beim Finanzministerium gesprächsbereit, der FPÖ das Innenministerium und die EU-Agenden zu überlassen kommt für die Schwarzen aber nicht infrage. Die FPÖ dementierte umgehend, dass sie so ein Angebot überhaupt nicht erhalten habe. Gleichzeitig brach ein Zwist darüber aus, wer den Verhandlungstisch als Erstes verlassen habe.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.