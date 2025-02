Blau-schwarze Koalition: Morgen neuer Anlauf von Kickl und Stocker

Nach dem verhandlungsfreien Wochenende, das Herbert Kickl (FP) und Christian Stocker (VP) ihren Parteien als Folge der zuletzt aufgebrochenen Konflikte verordnet haben, soll es ab Montag in der blau-schwarzen Chefrunde weitergehen. Die Frage, ob man grundsätzlich gemeinsam regieren will oder nicht, könnte womöglich am Montag, jedenfalls aber im Laufe dieser Woche geklärt werden.