"Blau-Schwarz macht das Leben teurer und komplizierter"

Ab heute, Montag, nehmen die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP im Bund Fahrt auf. Jede der 13 Untergruppen soll diese Woche einmal tagen. Vergangene Woche stand ganz im Eindruck des Budgets und dem drohenden EU-Defizitverfahren. Dieses konnte - wie berichtet - mit dem am Donnerstag präsentierten blau-schwarzen Sparpaket abgewendet werden.

Für Kaineder lassen die ersten Ankündigungen und Verhandlung von Blau-Schwarz "viel Schlechtes" erwarten - für "das Land, das Klima, genauso wie für die Industrie".

Kaineder, der auch stellvertretender Bundessprecher ist, sieht von FPÖ und ÖVP eine große Reihe an Wahlversprechen gebrochen. Das fange damit an, dass die ÖVP im Nationalratswahlkampf damit geworben habe, nicht mit der FPÖ unter Herbert Kickl koalieren zu wollen und ende dort, dass die FPÖ versprochen habe, dass es keine neue Steuern geben werde.

In Wahrheit gebe es nun aber "massive Steuererhöhungen durch die Hintertür", nannte Kaineder hier exemplarisch die mit der Streichung des Klimabonus wegfallende Kompensation der C02- Steuer und die Wiedereinführung der Mehrwertsteuer auf Photovoltaik-Anlagen. Eine blau-schwarze Koalition mache das Leben der Menschen "teurer und komplizierter." Das zeige sich auch bei der geplanten motorbezogenen Steuer für E-Autos, die dazu führe, dass sich Menschen genau überlegen würden, ob sie sich ein solches tatsächlich anschaffen sollen.

Die massiven Einschnitte bei Förderungen für Erneuerbare Energien würden so Kaineders Einschätzung nicht nur die dringend notwendige Energiewende einbremsen, sondern sich unmittelbar auf die Wirtschaft (Stichwort Wärmepumpen und Pellets) durchschlagen - und somit Arbeitsplätze gefährden. Sparpotenzial sieht Kaineder bei "teuren Investitionen" in das hochrangige Straßennetz.

Die Folgen des Irrwegs, wenn FPÖ und ÖVP zusammenarbeiten seien in Oberösterreich mit seiner schwarz-blauen Landesregierung deutlich zu sehen, so der Klimalandesrat. Er illustrierte das an dem Verordnungsentwurf für Verbotszonen von Windkraftanlagen, der nun in Begutachtung gegangen ist.

Kaineder appellierte am Montag erneut an die christlich-sozialen Kräfte in der ÖVP gegen die blau-schwarzen Verhandlungen aufzubegehren. "Noch ist Kickl nicht Kanzler", betonte Kaineder, dass die Hand der Grünen für eine Zusammenarbeit weiter ausgestreckt sei. Kaineder hatte sich vor einigen Tagen per Videobotschaft an die schwarzen Funktionäre gewandt. Darauf habe er einige, teils sehr persönliche Rückmeldungen erhalten.

Das Wahlergebnis im Burgenland - die Grünen haben dort am Sonntag den Wiedereinzug geschafft und ihre zwei Mandate gehalten - freut Kaineder. Sollte eine rot-grüne Landesregierung zustande kommen, wäre das eine "hervorragende Nachricht" für das Burgenland.

Die FPÖ teilt Kaineders Einschätzung wenig überraschend nicht. So ist aus FP-Kreisen zu hören, dass das von den Grünen kritisierte Sparpaket ein von der der schwarz-grünen Bundesregierung verursachtes Schuldenabbaupaket sei.

