Blau-Schwarz ist geplatzt: Kickl hat Regierungsbildungsauftrag zurückgelegt

Vor wenigen Minuten hat Herbert Kickl die Hofburg verlassen, schon teilte er per Presseaussendung mit, dass er den Regierungsbildungsauftrag zurückgelegt hat. Das blau-schwarze Tauziehen ist somit zu Ende.

Das Schreiben, das an Bundespräsident Alexander Van der Bellen adressiert ist, beinhaltet eine Zusammenfassung jener Sachverhalte, die aus Sicht der FPÖ zum Scheitern der Gespräche geführt haben. Die ÖVP habe ab Anfang Februar darauf bestanden, die Ressortverteilung zu klären. Am 4. Februar 2025 hätten die Freiheitlichen einen entsprechenden Entwurf vorgelegt.

Obwohl man der ÖVP in vielen Punkten entgegengekommen sind, seien die Verhandlungen "zum Bedauern der FPÖ" nicht von Erfolg gekrönt gewesen.

Verhandlungen mit der SPÖ, wie sie vermeintlich vom Bundespräsidenten vorgeschlagen worden seien, sieht die FPÖ nicht als zielführend an. Die Vorgespräche mit Andreas Babler hätten gezeigt, "dass nicht nur unsere Positionen in entscheidenden Punkten weit auseinander liegen, sondern die SPÖ grundsätzlich eine ablehnende Position zu jedweder Zusammenarbeit mit der FPÖ einnimmt".

ÖVP-Antwort folgt prompt

Via Aussendung meldete sich wenige Minuten später auch VP-Generalsekretär Alexander Pröll zu Wort - und wiederholte Aussagen, gestern und heute bereits von mehreren VP-Granden getätigt wurden. Die Regierungsbildung sei etwa "am Machtrausch und der Kompromisslosigkeit von Herbert Kickl gescheitert". Kickl sei in der Rolle des Oppositionspolitikers "stecken geblieben und nie in der eines Regierungschefs angekommen".

Die Volkspartei habe bereits zu Anfangs Grundvoraussetzungen für ein gemeinsames Regieren definiert: Darunter die Souveränität Österreichs, die Offenheit des Landes für internationale Handelsbeziehungen sowie die Wahrung des Rechtsstaates.

Man habe "fünf Wochen lang konstruktiv und ehrlich verhandelt", sei dabei auch über unseren eigenen Schatten gesprungen, indem man das Finanzministerium angeboten habe.

Herbert Kickl habe selbst habe sich nach Befinden der Volkspartei in die Regierungsverhandlungen "kaum eingebracht": In fünf Wochen sei Kickl insgesamt 7 Stunden am Verhandlungstisch gesessen. Er habe seinen Regierungsbildungsauftrag nicht erfüllt und stattdessen auf all seine Forderungen beharrt. Was übrig bleibe, sei die Frage, "ob sich Kickl der Verantwortung überhaupt je stellen wollte".

Mahrer will erneuten Dreier-Versuch

Aus der zweiten Reihe der Volkspartei meldete sich der Wiener VP-Chef Karl Mahrer zu Wort. Er habe gedacht - "und auch ehrlich geglaubt", Herbert Kickl habe sich verändert. Er ist und bleibe aber ein "ein Sicherheitsrisiko", das Kapitel somit abgeschlossen.

Der Bundespräsident sei am Zug, dabei sprach Mahrer aber auch das Angebot des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SP) an, der seine Hand genauso wie der rote Parteichef Andreas Babler zuletzt wieder in Richtung Volkspartei ausgestreckt habe. Es gehe jetzt "um Alternativen“ - eine davon könnte ein erneutes Verhandeln einer Dreierkoalition bestehend aus VP, SP und Neos sein.

