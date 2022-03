Bisher 15.008 Corona-Tote seit Beginn der Pandemie

Vor genau zwei Jahren erreichte das Coronavirus Oberösterreich. Nach einer Busreise wurde erst ein 80-Jähriger aus Puchenau positiv getestet, weitere Fälle in der Reisegruppe folgten. Am 12. März 2020 wurde der erste Corona-Todesfall gemeldet: Ein 69-Jähriger verstarb im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital. Zu diesem Zeitpunkt gab es 300 Corona-Infizierte in Österreich.

Mit Stand gestern wurde die Schwelle von 15.000 Corona-Toten überschritten, nachdem weitere 22 Todesfälle dazukamen. 15.008 Menschen verstarben laut Gesundheits- und Innenministerium seit Beginn der Pandemie daran: Damit sind pro 100.000 Einwohner seit Pandemiebeginn 168 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin hoch, gestern wurden 28.463 Neuinfektionen gemeldet. Allerdings liegt der Wert leicht unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 29.747. Mit Sonntag gab es 292.576 aktive Fälle im ganzen Land. Damit wurden seit März 2020 2.867.760 bestätigte Corona-Fälle verzeichnet. Gesunken ist auch die Zahl jener, die wegen Corona im Spital sind. 2469 Covid-19-Patienten sind derzeit im Krankenhaus, 191 werden auf Intensivstationen betreut.

Am Wochenende wurden 423.664 PCR- und Antigen-Tests eingemeldet. Die Positiv-Rate der PCR-Testungen betrug 8,1 Prozent. Das ist ein höherer Wert als der Durchschnitt der vergangenen Woche, in der die Positiv-Rate bei sechs Prozent lag. Alles in allem wurden bisher in beiden Pandemie-Jahren 210.978.053 Corona-Tests durchgeführt.

Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist nahezu zum Erliegen gekommen. 3603 Impfungen wurden am Samstag durchgeführt, davon waren 482 Erststiche. Insgesamt haben 6,8 Millionen Menschen in Österreich zumindest eine Impfung erhalten. 6,2 Millionen und damit 69,9 Prozent verfügen über einen gültigen Impfschutz.

Wenige Novavax-Impfungen

Dass nun auch der Proteinimpfstoff Novavax in Österreich erhältlich ist, hat zu keinem Impfansturm geführt. Dieses Vakzin bedient sich einer traditionelleren Technologie als andere Corona-Impfstoffe. Daher war damit die Hoffnung verbunden, mit Novavax jene Menschen anzusprechen, die eine Schutzimpfung bisher verweigert hatten. Die Bilanz nach einer Woche ist ernüchternd: Bis Freitag haben sich in Wien 429 Personen, in Oberösterreich 16, in Tirol 87, in Kärnten 18 und in der Steiermark 71 Personen eine Novavax-Impfung geholt. Laut Gesundheitsministerium hat Österreich 3,1 Millionen Dosen des Impfstoffes für das erste Quartal geordert.

Lage in Oberösterreich