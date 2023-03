Bischofskonferenz trifft Landau

In einem Interview vorab hat Landau die Wichtigkeit betont, auf die Not der Menschen "auch hier in Österreich" hinzuweisen. Diese Not, in der Menschen nicht mehr wissen, "wie sie Wohnen, Heizen, Energie, die Dinge des täglichen Bedarfs finanzieren sollen", spüre man in den 71 Sozialberatungsstellen der Caritas. Im Ukraine-Krieg komme die Hilfe aus Österreich an, lobte Landau.

Heute treffen die Bischöfe im Stift Seitenstetten den Apostolischen Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana.

