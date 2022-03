Bischofskonferenz: Hilfe für Flüchtlinge

Der Krieg in der Ukraine und Hilfsmaßnahmen stehen seit Montag im Mittelpunkt der viertägigen Frühjahrsvollversammlung der katholischen Bischofskonferenz in Matrei am Brenner. Dazu werden die Bischöfe auch mit geflüchteten Familien zusammentreffen. Der ukrainische Priester und Generalvikar im Ordinariat für die Gläubigen der katholischen Ostkirchen in Österreich, Yuriy Kolasa, nimmt an der Vollversammlung teil. Der Konferenzvorsitzende, Erzbischof Franz Lackner, würdigte zu Beginn die große Hilfsbereitschaft in Österreich – nicht nur, aber auch in der Kirche. Nun gelte es, bei dieser Hilfe einen langen Atem zu haben. Der stellvertretende Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Linzer Bischof Manfred Scheuer, hob die notwendige langfristige Hilfe hervor. Er stehe im ständigen Kontakt mit der ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinde in Linz. Es brauche Wohnungen für die Geflüchteten sowie Orte, wo sich die Menschen treffen und auch Gottesdienste feiern können. Zudem seien schulische Angebote für die Kinder nötig.

Persönlich nicht teilnehmen können Kardinal Christoph Schönborn, Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und Weihbischof Anton Leichtfried: Sie sind in häuslicher Corona-Quarantäne und können sich punktuell online zuschalten.