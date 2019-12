Bischof Marketz: Papst Franziskus als Amtsvorbild

Der Blick auf physische und psychische Armut werde seinen Dienst "in der Prioritätensetzung und im Lebensstil hoffentlich tiefgehend bestimmen", sagte Marketz am Freitag in seiner ersten Stellungnahme. Er führte diese zum Teil in seiner slowenischen Muttersprache durch.

Auf die Vorwürfe finanzieller Unregelmäßigkeiten in der Diözese und auf seinen Vorgänger Alois Schwarz wollte Marketz nicht eingehen: "Bevor ich Fehlentwicklungen benenne, möchte ich mit den Beteiligten sprechen." Auch den Visitationsbericht von Erzbischof Franz Lackner kenne er noch nicht. Gefragt zum Thema Transparenz, sagte Marketz, er wolle keine Maßnahmen der interimistischen Diözesanführung zurücknehmen.