Bis zur 8. Schulstufe sind Handys künftig tabu

Handys seien "Konzentrationskiller", sagte Wiederkehr. Ziel sei es, die digitale Ablenkung zu minimieren, aber gleichzeitig das digitale Lernen zu fördern.

Das Handyverbot in Schulen werde "sehr bald" per Verordnung in Kraft treten, kündigte der Minister an. Es betrifft die Unterstufen (einschließlich acht Schulstufe) und neben Smartphones auch andere digitale Geräte wie Smartwatches. Sowohl im Unterricht als auch in den Pausen sei eine Nutzung grundsätzlich nicht mehr gestattet. Die Umsetzung soll schulautonom erfolgen. Ab wann das Verbot gilt, ist noch offen. "Die Verordnung wird jedenfalls noch in diesem Monat erlassen", sagte Wiederkehr.

Mehr zu den Plänen des Bildungsministeriums in Kürze.

