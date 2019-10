Bildungspolitik: Schlechtes Zeugnis und neue Wünsche

Nach dem ÖGB, Ärzten und Notaren, SOS-Mitmensch und "Fridays for Future" meldete sich gestern die Initiative "Neustart Schule" zu Wort. Sie wurde von der Industriellenvereinigung gegründet. Ihr Präsident Georg Kapsch ist mit Ex-Vizekanzler Hannes Androsch (81) der Wortführer des Bildungsprojekts. Man müsse bei den Jüngsten im Kindergarten ansetzen, sagte Kapsch: "Wir brauchen Exzellenzinitiativen auf allen Ebenen".

Das werde in Summe einige hundert Millionen Euro pro Jahr kosten, sei es aber zweifellos wert.

Hannes Androsch, der bereits ein Bildungsvolksbegehren durchgeführt hat, kritisierte, dass in Österreich immer nur an der Verwaltung geschraubt werde. "Es geht aber nicht um Schulorganisation, es geht um eine Bildungsreform." Diese müsse von der Frühkindpädagogik bis zu verschränkten Ganztagsschulen in Form von Schulzentren mit autonomer Führung reichen. "Das setzt auch voraus, dass Lehrer den ganzen Tag an der Schule sind."

Die frühere AHS-Direktorin Heidi Schrodt beklagte das "immer noch extrem zentral ausgerichtete Schulsystem. Es ist durchreguliert und hochbürokratisch."