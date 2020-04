Bildungsminister Faßmann: Schulen gehen ab 18. Mai in Schichtbetrieb

Unbedingt aufsperren, auf keinen Fall aufsperren – die Ratschläge der verschiedenen Experten an die Politik waren zum Teil weit auseinander. Bildungsminister Heinz Faßmann musste seine Entscheidung treffen. Am Freitag- vormittag stellte er sie vor.

So wird der Schulbetrieb in den kommenden Wochen ablaufen: Alle Schüler an den Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen und Sonderschulen kehren am 18. Mai in ihre Klassen zurück. Für alle anderen – ausgenommen sind die Abschlussklassen – startet der Unterricht wieder nach Pfingsten am 3. Juni.

Die Schule findet bis auf Weiteres im "Schichtbetrieb" statt. Die Klassen werden geteilt; die eine Hälfte ist von Montag bis Mittwoch an der Schule, die andere am Donnerstag und Freitag. In der Woche darauf ist es umgekehrt.

An den Schulen herrscht außerhalb des Klassenzimmers Maskenpflicht. Es gelten zudem weitere Hygieneauflagen wie Händewaschen oder -desinfektion nach Betreten des Schulgebäudes.

Die Kinder sollen die Masken selbst mitbringen, im Notfall wird es Ersatzmasken geben. Turn- und Musikunterricht entfallen.

Bis zum Sommer finden keine Schularbeiten mehr statt. An den Volksschulen wird aufs Sitzenbleiben verzichtet.

Die Benotung wird neu geregelt

An den anderen Schulen können Schüler mit einem Fünfer in jedem Fall, mit mehreren Fünfern nach Beschluss der Klassenkonferenz aufsteigen. Für die Benotung wird der Leistungsstand vor der virusbedingten Schulschließung plus die Leistungen im Distance Learning bzw. in der letzten Präsenzphase an der Schule verwendet.

Bereits bekannt war, dass Maturanten sowie Schüler der Abschlussklassen an Berufsschulen und berufsbildenden mittleren Schulen am 4. Mai in die Klassen zurückkehren. Das Schuljahr endet, dem Plan vor der Pandemie entsprechend, Anfang Juli.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Schulöffnung sei schwierig gewesen, betonte Faßmann: Es habe gegolten, den Infektionsschutz auf der einen Seite und das Recht auf Bildung auf der anderen Seite abzuwägen.

Schüler, die psychisch nicht in der Lage sind, in die Schule zu gehen oder chronisch kranke Menschen im Haushalt schützen möchten, gelten nach Meldung an die Schulleitung als entschuldigt – sie werden so behandelt, als wenn sie selbst krank wären.

Bei Lehrern ist es ähnlich: Angehörige von Risikogruppen können daheim bleiben, müssen aber für andere Aufgaben wie Online-Unterricht zur Verfügung stehen.

Die SPÖ und die Neos reagierten positiv auf Faßmanns Plan, auch wenn dieser "reichlich spät" komme. Ganz anders die FPÖ – sie sprach von einem "Murks" des Ministers. Für die Grünen ist der Plan ihres Koalitionspartners (wenig überraschend) "gut durchdacht".

