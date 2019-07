"Bierlein-Stil": Mit Eigenlob in die Sommerpause

Den insgesamt achten seit der Angelobung Anfang Juni, das nächste Mal tagt das Kabinett am 4. September.

Zur Regierungsbilanz vor der Pause lud gestern zwar nicht Bierlein selbst, sondern Regierungssprecher Alexander Winterstein, doch sein Resümee glich jenem, mit dem sich auch politische Kabinette in den Sommer verabschieden: "Wir können auf zwei gelungene Monate zurückblicken", befand er. Die Regierung sei angetreten mit dem Anspruch, das Vertrauen in Politik und Rechtsstaat zu stärken, die Amtsgeschäfte mit "ruhiger, kompetenter Hand zu leiten" und die in der EU anstehenden Personalentscheidungen sorgsam zu treffen. Wesentliche Ansprüche sah Winterstein erfüllt und sprach mehrfach vom neuen "Bierlein-Stil", den er als "sorgfältigen Dialog und das Austarieren von Schnittmengen", sowie "rasche Entscheidungen, sobald diese gefunden sind", beschrieb.

Insgesamt hat die Regierung bisher 133 Beschlüsse gefasst, das entspricht dem Schnitt der Vorgängerregierungen.