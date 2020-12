In absoluten Zahlen liegt Linz-Stadt mit 108 Todesfällen ganz vorne in Oberösterreich, vor Rohrbach mit 76 und Vöcklabruck mit 62, wie der Landes-Krisenstab auf Anfrage mitteilt. Bezogen auf die Einwohnerzahl ist Rohrbach mit Abstand am stärksten betroffen (67,20 Todesfälle pro 50.000 Einwohner). Dahinter folgen Ried (42,15) und Freistadt (38,14).