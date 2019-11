Die aktuelle Krise der SPÖ zieht weite Kreise und beschäftigt auch die oberösterreichischen Sozialdemokraten. Viele wollen offiziell nichts dazu sagen – vor allem jene, die einen raschen Rücktritt von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner fordern.

Hinter vorgehaltener Hand heißt es etwa, dass "es so nicht weiter gehen kann". Oder: "Das Leiden muss nach den Vorkommnissen dieser Woche beendet werden." Parteimitglieder würden der SPÖ derzeit aus Ärger die Türen einrennen. Wer statt Rendi-Wagner das Zeug hätte, die Partei zu einen und Wähler zu überzeugen, darüber herrscht aber auch bei den meisten Kritikern Rätselraten. Oft wird eine Interimslösung mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser genannt.

Anders äußert sich Nationalratsabgeordneter und Gewerkschafter Markus Vogl, der 2021 als Spitzenkandidat ins Bürgermeisterrennen in Steyr gehen wird: "Natürlich gibt es Probleme in der SPÖ, es wurden handwerkliche Fehler gemacht, und es braucht Änderungen – aber es nur an der Parteispitze festzumachen, ist zu billig. Wir müssen wieder anfangen, zu arbeiten." Es gebe einige, die es besser wissen und massiv Druck aufbauen, sagt Vogl: "Als Sozialdemokratische Gewerkschafter stehen wir zu 100 Prozent hinter Rendi-Wagner. Sollte sie nicht Vorsitzende bleiben, kann das nur von ihr selbst ausgehen. Es ist bewundernswert, welchem Druck sie standhält." Landtagsklubobmann Christian Makor ist dafür, dass Rendi-Wagner den Erneuerungsprozess der Partei durchziehen kann. Er traue ihr zu, das erfolgreich zu machen.

Keine Stellungnahme gaben Landesparteichefin Birgit Gerstorfer, Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer und Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer ab.

Luger: Nur über die Parteichefin zu debattieren, ist billig

Bürgermeister Klaus Luger Bild: Schwarzl

„Die Situation der SPÖ ist dramatisch“, sagt der Linzer SPÖ-Chef und Bürgermeister Klaus Luger. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner habe in den vergangenen Tagen sicher Fehler gemacht. „Aber ich halte es für sehr verkürzt und billig, dass nur über die Parteichefin debattiert wird“, sagt Luger.

Die SPÖ leide seit längerer Zeit an einer „inhaltlichen Orientierungslosigkeit“. Man meide in der Partei Richtungsdebatten über wichtige gesellschaftspolitische Fragen und einige sich aus Angst vor internen Konflikten oft nur auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner, kritisiert Luger. Darunter leide die Glaubwürdigkeit der SPÖ.

Als Beispiel nennt er das Thema Integration, da sei eine Diskussion in der Partei lange Zeit kaum möglich gewesen, aus Angst, man würde ausländerfeindlich erscheinen. „Wir dürfen uns nicht scheuen zu sagen: Wer hier bleiben will, hat unsere Normen einzuhalten und auch zu respektieren“, so Luger.

Alexander Zens