"Betreuungschaos": Gewerkschaft fordert leistbare Ferienbetreuung

Mehr als ein Viertel der Eltern wisse nicht, wie sie "eine durchgehende Betreuung ihrer Kinder im Sommer sicherstellen" sollen, sagte ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende Korinna Schumann in einer Aussendung am Montag. Die Bundesregierung schaue erneut einfach zu, "wie Eltern in diesem Betreuungschaos untergehen". Die Verantwortlichen würden so tun, "als ob das ein individuelles Problem wäre, aber diese Aufgabe müssen wir gemeinsam als Gesellschaft übernehmen".

Dazu komme, dass die Menschen unter der massiven Teuerung leiden und vor allem viele Alleinerzieher und Alleinerzieherinnen und Eltern nicht mehr wissen, wie sie sich das Leben leisten sollen. "500 Euro für eine Woche Sommercamp sind für ganz viele einfach nicht leistbar und eine teure Ferienbetreuung daher nicht mal eine Überlegung wert", so Schumann.

Eltern müssten mit ihrem Urlaub jonglieren und sich "über den Sommer retten". Schumann fordert daher einen "Rechtsanspruch auf mindestens drei Wochen Urlaub in den Sommerferien für Eltern mit schulpflichtigen Kindern" und eine sechste Urlaubswoche für alle.

