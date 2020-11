Wichtig sei, dass es im Vergleich zum ersten Lockdown Ausnahmebestimmungen für Schwerstkranke und die Seelsorge gebe.

Das Gesundheitsministerium legte gestern per Verordnung fest, dass in Spitälern Patientenanwälte zuzulassen sind, um Beschwerden der Betroffenen auch wahrzunehmen. Präzisiert wurde zudem, dass positiv getestetes Pflegepersonal nach Ende der Quarantäne so wie bisher einen PCR-Test vorweisen muss. Liegt der CT-Wert bei über 30, bestehe keine Ansteckungsgefahr mehr, und die Pflegekräfte dürfen wieder eingesetzt werden.

