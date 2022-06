Beschlossen, ausgesetzt und abgesagt: Die Chronik der Impfpflicht

Angesichts niedriger Impfquoten wurde die Impfpflicht angekündigt. Schlagend wurde sie aber nie. Eine Chronologie:Beim Landeshauptleute-Treffen am Tiroler Achensee wird neben einem weiteren Lockdown und einer FFP2-Maskenpflicht auch die Einführung der Impfpflicht angekündigt.Ein Gesetzesentwurf liegt vor. Neos und SPÖ wollen die Impfpflicht mittragen, die FPÖ nicht.Das Impfpflicht-Gesetz wird mit großer Mehrheit im Nationalrat beschlossen. Sie soll Anfang Februar in Kraft treten, bis Mitte März soll es keine Sanktionen geben.Die allgemeine Impfpflicht tritt in Kraft.Die mit der SPÖ vereinbarte Impflotterie zur Steigerung der Impfquote wird abgesagt, stattdessen soll es Boni für besonders geforderte Berufsgruppen geben.Eine Expertenkommission zur Evaluierung der Impfpflicht wird eingerichtet.Die Regierung setzt die Impfpflicht bis 1. Juni aus.Die Impfpflicht bleibt über den Sommer weiter ausgesetzt, auf Empfehlung der Expertenkommission wird bis Ende August nicht sanktioniert.Die Regierungsparteien geben die Abschaffung der Pflicht bekannt. Der Beschluss soll im Juli im Nationalrat gefasst werden.