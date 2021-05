Bescheid gilt nicht: Nachweis für Genesene im Grünen Pass noch offen

Die angekündigten "3G" dürften im Grünen Pass nur zu zwei G werden: geimpft und getestet. Wer eine Covid-Infektion hinter sich hat, also genesen ist, kann das in Österreich durch das Vorweisen seines "Absonderungsbescheids" nachweisen. In den Grünen Pass werden diese Bescheide aber nicht aufgenommen. Der Grund ist laut dem Gesundheitsministerium, dass die Absonderungsbescheide bei Auslandsreisen in der EU nicht akzeptiert werden. Die EU-Vorgaben sehen als Genesungsnachweis einen elf Tage alten positiven PCR-Test vor.

Nun soll es Genesungszertifikate geben. Wie dabei genau vorgegangen wird, ist noch offen. "Details zum Prozess folgen", heißt es aus dem Büro von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) dazu. Fest steht, dass man dafür eine Support-Stelle einrichten wird.

Das ist nicht der einzige Stolperstein, der ein Anlaufen des Grünen Passes mit 4. Juni kaum vorstellbar macht. Aus den Bundesländern ist von offenen technischen Fragen zu hören. Wahrscheinlich ist, dass der Pass zwar mit 4. Juni einsatzbereit sei, aber noch nicht alle Funktionen des geplanten elektronischen Nachweises der "3G-Regeln" möglich seien. Vorige Woche hatte bereits die IT-Servicefirma der Sozialversicherung gewarnt, dass der Starttermin "aus technischer Sicht mutmaßlich nicht zu halten" sein werde.

Klubchef Herbert Kickl (FPÖ) sieht damit das Versprechen der Regierung gebrochen, die Absonderungsbescheide als Nachweis zu akzeptieren. "All jene, die einen Absonderungsbescheid erhalten haben, müssten sich nun selbst darum kümmern, auch ein Genesungszertifikat zu bekommen", erwartet er "massive Schwierigkeiten". Er geht zudem davon aus, dass bald ohnehin nur noch die Impfung gültig sei, und vermutet dahinter "Impfzwang".

Fünf Millionen Impfdosen

Mit Stand gestern wurde die Gesamtzahl von fünf Millionen verabreichten Impfdosen in Österreich erreicht. Mehr als 40 Prozent der Gesamtbevölkerung sind nun geimpft. 1,4 Millionen Menschen haben bereits die zweite Dosis erhalten.

In Oberösterreich wurde mit Samstag die Impfanmeldung für alle geöffnet. Zuvor waren Termine nur an jene vergeben worden, die sich bereits registriert hatten. 95.100 machten davon Gebrauch, seit Samstag kamen weitere 12.000 Impfwillige hinzu. Terminbuchungen sind weiterhin möglich. Insgesamt wurden in Oberösterreich mit Stand gestern 566.223 Personen geimpft.

Impfungen an Schulen ab Herbst geplant

Auch an den Schulen soll ab Herbst geimpft werden, das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) am Wochenende an. Derzeit sind erst wenige Schüler geimpft, da erst ab 16 Jahren die Möglichkeit dazu besteht. Nun könnte die Gruppe potenziell Geimpften erweitert werden.

Die Voraussetzungen dafür hat am Wochenende die EU-Arzneimittelbehörde EMA geschaffen: Der Impfstoff von Biontec/Pfizer ist nun ab zwölf Jahren zugelassen. Die finale Freigabe in der EU durch die Europäische Kommission gilt als Formsache. Faßmann empfiehlt, die ab Zwölfjährigen zu impfen, da dies einen „dauerhaften Präsenzunterricht“ ermögliche. Die Impfung soll in den kommenden Wochen über die Impfaktionen der Bundesländer angeboten und in den Impfstraßen oder bei Ärzten erhältlich sein. Zudem wird eine Impfaktion an den Schulen im Herbst vorbereitet.

Kritik daran kommt von der FP, die mangelnde Daten zu Nutzen und Risiko der Impfung bei Kindern beklagt.