Die Initiatoren des Antikorruptions-Volksbegehrens sehen sich durch die Kritik der EU an der Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in Österreich bestätigt. "Dieser EU-Bericht ist beschämend für Österreich", sagte der frühere Leiter der internationalen Antikorruptions-Akademie, Martin Kreutner, am Mittwoch. Es sei ein klares Zeichen dafür, dass die Umsetzung der Forderungen des Volksbegehrens für Anstand in der Politik und gegen Korruption "längst überfällig" sei.