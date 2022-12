"Berührende Begegnung" der Bischöfe mit Papst Franziskus

Papst Franziskus hat am Freitagvormittag Österreichs Bischöfe empfangen. Das Gespräch war der Höhepunkt des sogenannten Ad-limina-Besuchs in Rom, der am Montag begonnen hatte.

Zuletzt hatte eine Visite der katholischen Bischofskonferenz 2014 stattgefunden. Der jetzige Besuch war wegen der Pandemie zweimal verschoben worden.

Der Besuch "ad limina" ("an den Schwellen" der Apostelgräber) ist vom Kirchenrecht in regelmäßigen Abständen vorgesehen. Zweck ist, dass die Bischöfe eines Landes den Papst über die Situation in ihren Diözesen informieren.

Zur Delegation unter dem Konferenz-Vorsitzenden, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, gehörten alle neun Diözesanbischöfe, der Militärbischof, die vier Weihbischöfe, der Abt von Wettingen-Mehrerau und der Generalsekretär der Bischofskonferenz.

Die Bischöfe überraschten den Papst mit einer Sachertorte und einem musikalischen Geburtstagsständchen. Papst Franziskus vollendet heute sein 86. Lebensjahr.

Der Besuch fand laut Teilnehmern "in betont herzlicher Atmosphäre" statt. Franziskus begrüßte alle Mitglieder der Bischofskonferenz einzeln, bevor das gemeinsame Gespräch begann.

Die Audienz im Apostolischen Palast dauerte zwei Stunden. Im Anschluss daran sprach Erzbischof Lackner von einer "berührenden Begegnung". Es sei der "im Umgang bisher menschlichste Besuch" gewesen. So habe der Pontifex angesichts der Eskalation im Krieg Russlands gegen die Ukraine geweint. "Das muss uns betreffen", sagte Lackner zu diesem Konflikt.

Auch Wiens Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, war "zutiefst bewegt": "Es ist ein Klima, wie ich es nie erlebt habe." Auf die Frage, ob auch die Möglichkeit eines Papstbesuches in Österreich Thema war, sagte Schönborn: "Warten wir, hoffen wir."

