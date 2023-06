Bejubelt und umstritten: Asylverfahren in Lagern an der EU-Außengrenze

Es ist ein Paradigmenwechsel und eine echte Verschärfung für Asylsuchende und Migranten, was von der Mehrheit der EU-Innenminister beschlossen worden ist. Künftig sollen Menschen, die eine Asylanerkennungsquote von unter 20 Prozent haben und an der EU-Außengrenze landen, zunächst auch dort bleiben müssen. Sie sollen unter haftähnlichen Bedingungen in Aufnahmeeinrichtungen kommen. Dort sollen ihre Asylanträge innerhalb von sechs Monaten darauf geprüft werden, ob es eine Chance auf Aufnahme gibt. Trifft das nicht zu, sollen die Werbenden umgehend zurückgeschickt werden.

EU-Kommissarin Ylva Johansson betonte gestern, dass diese Abschiebungen auch in Nicht-EU-Länder erfolgen können, wenn die Betroffenen eine Verbindung dorthin haben. Letzteres liege im Ermessen des rückführenden EU-Staates. Als Beispiel nannte sie Italien, das bei endgültigem Beschluss über das Mittelmeer kommende Menschen nach Tunesien zurückschicken könnte, wenn die Regierung in Tunis damit einverstanden sei. Das könne Italien etwa durch finanzielle Unterstützung erreichen.

ZIB 1: EU-Asylregeln werden verschärft

Solidaritätsmechanismus

Der zweite Teil des Durchbruchs betrifft jene Asylwerber, die mit guten Chancen auf Anerkennung an einer EU-Außengrenze landen. Ist der Zustrom in einem Mitgliedsstaat hoch, soll ein Solidaritätsmechanismus ausgelöst werden. Über einen Verteilungsschlüssel sollen Schutzsuchende auch in andere EU-Länder kommen – wer sich weigert, wird zu Ausgleichszahlungen verpflichtet. Wegen dieser "Quote" haben Polen, Ungarn, Malta, die Slowakei und Bulgarien gegen die Reform gestimmt. "Sie wollen Ungarn gewaltsam in ein Migrantenland verwandeln", wetterte etwa Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban.

Innenminister Gerhard Karner (VP) sieht dabei weniger Österreich in der Pflicht, sondern eher andere Partnerstaaten. Er verwies auf "110.000 Asylanträge", die Österreich im Vorjahr hatte. Wovon freilich ein Großteil ohne den Ausgang abzuwarten, weitergezogen ist. Karners deutsche Amtskollegin Nancy Faeser (SPD) sieht dennoch auch Österreich zur Solidarität verpflichtet.

Kanzler Karl Nehammer lobte die Verfahren an der Außengrenze als wichtigen Schritt. Es habe sich gelohnt, klar aufzuzeigen, dass Schengen nicht funktioniere. Wie Integrationsministerin Susanne Raab (beide VP) pochte Nehammer auf "eine Totalreform". Für Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist "noch nicht das letzte Wort gesprochen". Sie stört vor allem, dass vom Asylvorverfahren unter Haftbedingungen Familien und Kinder nicht ausgenommen werden sollen, was auch Hilfsorganisationen heftig kritisierten.

ZIB 1: Kritik an Asyl-Verschärfungen

FP-Chef Herbert Kickl warf wiederum Karner vor, bei dessen Versprechen, eine Umverteilung von Asylsuchenden zu verhindern, "den Österreichern in den Rücken" zu fallen. Das Urteil des FP-Delegationsleiters in Brüssel, Harald Vilimsky, war deutlich milder. Seine Annahme: Das neue Grenzverfahren könnte sich auch für Österreich "positiv auswirken".

Es gibt zwar noch Hürden, nach der Einigung können nun aber die Verhandlungen mit dem EU-Parlament beginnen. Es könnten auch deshalb noch Änderungen kommen. Ein Kompromiss für den gesamten Asyl- und Migrationspakt, der mehrere Regelungen vorsieht, soll noch vor den Europawahlen 2024 erzielt werden.

ORF 3 Aktuell: Migrationsforscherin Judith Kohlenberger ordnet das Ergebnis der Einigung der EU-Innenminister über die Asylreform ein.

Zahlen und Fakten

EU-weit wurden 2022 rund 881.200 Asylerstanträge registriert. Das war ein Plus von 64 Prozent gegenüber dem (Corona-)Jahr davor. Weniger als die Hälfte der Anträge wird im EU-Schnitt positiv beschieden. Heuer ist laut UNHCR Italien besonders betroffen, wo in den ersten Monaten 50.000 Migranten registriert wurden. Die meisten kommen aus Ländern, für die es keine legale Bleibeperspektive in der EU gibt.

