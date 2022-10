beifunk: Meldungen aus den Wahllokalen

Eine Auswahl der bisher besten Meldungen:

Für manche Wahlberechtigte ist wohl eine genaue Information notwendig, was in die Wahlurne gehört und was nicht.

Uneinigkeiten darüber, was im Wahllokal erlaubt ist und was nicht, gehören wohl dazu:

Ganz wichtig ist auch das Thema Versorgung:

Mehr Qual als Wahl? Offenbar sind sich einige bis zum letzten Moment nicht sicher oder ändern ihre Meinung:

Nicht abschlecken, nicht zukleben - eine wichtige Info bei den Wahlgängen. Denn das macht den Beisitzern die Arbeit unnötig schwer. Und in Zeiten von grassierenden Viren ist schlecken ohnehin nicht die beste Idee.

Es ist nicht besonders schwer zu erraten, in welchem Gebäude dieser Wahlbeisitzer seinen Dienst versieht.

Tatsächlich ein Thema, das sich bei vielen Tweets wiederholt: Die immer wieder gehörten Witze im Wahllokal:

Beim Wählen wird so manchem auch die Vergänglichkeit des Seins bewusst.