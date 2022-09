Bei den Schwarzen stehen die Weichen auf Rot

Er werde nicht zum Hörer greifen und bei der Volkspartei wegen einer Zusammenarbeit anrufen, sagte gestern Abend Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer.

Am Zug sei der Erstplatzierte, und das sei die ÖVP mit Parteichef Anton Mattle, so Dornauer. Man werde sich aber natürlich auf mögliche Gespräche vorbereiten und ein Sondierungsteam bilden, betonte der SPÖ-Chef, dessen Partei zwar leichte Zugewinne verbuchen konnte, aber von der FPÖ vom zweiten Platz verdrängt wurde. Der Sprung in die Landesregierung wäre da für Dornauer genau das richtige Trostpflaster.

Dass vieles auf eine schwarz-rote Koalition hindeutet, ist kein Geheimnis. Die aktuelle Zweierkoalition aus ÖVP und Grünen, die seit 2013 regiert, hat keine Mehrheit im Tiroler Landtag mehr.

Tirols ÖVP-Chef Mattle hat vor der Wahl eine Koalition mit den Freiheitlichen ausgeschlossen. Hält er dieses Versprechen, bliebe ihm als Alternative zur SPÖ nur eine Dreierkoalition. Grüne, Liste Fritz und Neos kämen hier als Partner in verschiedenen Konstellationen in Frage. Dass eine Dreiervariante kompliziert und weniger stabil ist, liegt aber auf der Hand.

Dazu kommt, dass laut Wahltagsbefragungen die Mehrheit der ÖVP-Sympathisanten in Tirol die SPÖ als Partner favorisiert. 47 Prozent der ÖVP-Wähler wollen die SPÖ als Partner, nur 14 Prozent die FPÖ. Damit liegt die SPÖ in der Gunst der ÖVP-Wähler auch klar vor den Grünen (26 Prozent).