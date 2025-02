Bei den Koalitionsgesprächen könnte es jetzt ganz schnell gehen

Im Anschluss würde dann die Öffentlichkeit informiert. Damit könnte durchaus schon eine Verständigung zwischen den beiden Parteien zu einer Regierungszusammenarbeit gemeint sein. Denn die Konsenspunkte waren ja schon beim Platzen der Ampel-Verhandlungen klar und so gilt es jetzt nur noch, bei den Dissens-Punkten Kompromisse zu finden.

Wichtig wäre nun, einen verlässlichen Partner zu finden, mit dem man möglichst rasch ein Doppel-Budget beschließen könnte. Hier würden sich in erster Linie NEOS und Grüne anbieten. Ob diese jetzt schon in die Gespräche eingebunden sind, ist unklar - ebenso ob eine formale Koalition mit einer der beiden Parteien angestrebt wird. An sich hätten ja ÖVP und SPÖ eine Mehrheit im Nationalrat, die aber nur mit einem Mandat abgesichert ist.

Hergovich: Braucht rasch arbeitsfähige Regierung

Niederösterreichs SPÖ-Landesparteivorsitzender Landesrat Sven Hergovich betonte am Rande einer Pressekonferenz am Mittwoch, es brauche rasch eine arbeitsfähige Bundesregierung, um die aktuellen Probleme und Herausforderungen anzugehen. Das fünfköpfige Verhandlungsteam der Sozialdemokraten habe sein volles Vertrauen und seine Unterstützung. Auf die Frage nach einem möglichen Wechsel in die Bundespolitik antwortete Hergovich: "Ich halte es für richtig, dass wir jetzt die inhaltliche Diskussion in den Mittelpunkt stellen."

