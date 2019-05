Behörden-App leitete Anträge nicht weiter

Wie die Tageszeitung "Der Standard" berichtet, waren 602 Wahlkartenanträge betroffen. Die App war von der Bundesregierung im März präsentiert worden.

Die für Digitalisierung zuständige Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hält an der "Digitales Amt"-App trotz der jüngsten Wahlkartenpanne fest. Sie sprach am Rande des Ministerrats am Mittwoch von einem Fehler im Bundesrechenzentrum, der behoben worden sei. Die Opposition zeigte sich über die "Schlamperei" verärgert.