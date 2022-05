Behindertenarbeit: Ende der Maskenpflicht gefordert

Hattmannsdorfer und Stefan Hutter, Präsident der Lebenshilfe Oberösterreich, ersuchen Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in einem offenen Brief, die aktuell noch bis 8. Juli geltende Maskenpflicht in Werkstätten und Wohneinrichtungen im Behindertenbereich zu überdenken. „Menschen mit Beeinträchtigungen haben ein Recht auf ein Leben ohne Maske wie alle anderen auch“, sagt Hattmannsdorfer.

„Wir fordern eine schnellere Anpassung des Behindertenbereichs an das öffentliche Leben je nach COVID-Lage“, sagt Hutter. Eine Lockerung wäre ganz im Sinn der Inklusion, sagt er. Auch für die Mitarbeiter in der Behindertenarbeit wäre das eine Entlastung, sagt Hattmannsdorfer.