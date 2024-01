Barbara Prammer: SPÖ gibt neuem Porträt der Politikerin Ehrenplatz

Sie war Pionierin in mehrerer Hinsicht - sie war die erste Frau in der oberösterreichischen Landesregierung, als Nationalratspräsidentin die erste Frau an der Spitze des Parlaments und sie hat als SP-Frauenvorsitzende nachfolgende Politikerinnen-Generationen in der SPÖ geprägt: Am Donnerstag, 11. Jänner, würde die im Sommer 2014 an einer Krebserkrankung verstorbene Barbara Prammer ihren 70. Geburtstag feiern.

Nicht nur aus diesem Anlass hat Oberösterreich SPÖ gestern in ihrem Sitzungssaal in der Parteizentrale an der Linzer Landstraße ein Porträt Prammers enthüllt. Das von der Linzer Künstlerin Julia Heinisch gemalte Porträt hängt nun zwischen zwei Ölgemälden, die Richard Bernaschek, eine der Hauptfiguren der Februarkämpfe 1934, und Josef Gruber, Linzer Bürgermeister von 1930 bis 1934, zeigen. Ebenfalls in der Porträtgalerie im Sitzungssaal vertreten ist Karl Renner.

Die Frauenvorsitzende der Bundes-SP, die Welserin Eva-Maria Holzleitner, und die Frauenvorsitzende der Landes-SP, Renate Heitz, sowie SP-Landesparteichef Michael Lindner würdigten Prammers Einsatz und Vorbildrolle. Elisabeth Thaller, eine Schwester der Verstorbenen, erinnerte in einer sehr berührenden und persönlichen Rede an Barbara Prammer.

