"Bankrotterklärung:" Weiter Kritik an Kassenreform

Statt der versprochenen "Patientenmilliarde" bisher fast 215 Millionen Euro Mehrkosten: Der Rohbericht des Bundesrechnungshofs (RH) über die Krankenkassen-Fusion der türkis-blauen Koalition fiel wie berichtet ernüchternd aus. Am Montag gab es weitere heftige Reaktionen, vor allem aus der Arbeitnehmervertretung.

Nach ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian legte Rainer Wimmer, Vorsitzender der FSG-Fraktion im Gewerkschaftsbund, nach: Als "teuersten politischen Raubzug der Zweiten Republik" bezeichnete er die 2019 durchgezogene Kassenreform. Der RH bestätige jetzt, "wovor Gewerkschaften, Opposition und Experten gewarnt haben".

"Wo sind die rund 500 Millionen Euro Rücklagen der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse? Hat sich das Geld der Arbeitnehmer in Luft aufgelöst?", fragt auch Oberösterreichs ÖGB-Vorsitzender und AK-Präsident Andreas Stangl. Das Geld fehle nun in der Gesundheitsversorgung. Während Gewerkschafter aus ihren ehrenamtlichen Funktionen bei der GKK gedrängt wurden, sei "offenbar das einzige Ziel" gewesen, in der neuen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) "Mehrheiten zugunsten der Regierungsfraktionen umzudrehen und die Rücklagen der GKK abzusaugen". Dass dies in seinem Land passiert sei, beklagt auch der "schwarze" Tiroler AK-Präsident Erwin Zangerl: 178 Millionen Euro hätten die Tiroler Versicherten verloren, "das Geld floss und fließt seither in die Zentrale nach Wien ab". Die Kassenfusion sei "gescheitert". Kritik kam gestern sogar direkt aus der ÖGK. Der Vorarlberger Landesstellenleiter Manfred Brunner sagte in den "Vorarlberger Nachrichten", es sei allen klar gewesen, dass die Patientenmilliarde eine "Illusion" sei.

In der "ZiB2" verteidigte dagegen ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer die Reform. Sie werde "am Ende des Tages ein Erfolg sein", meint er. Was man möglicherweise kritisieren könne, sei, dass die Patientenmilliarde "zu schnell versprochen wurde".