Badelt ist für Tempo 100 und kritisiert das Klimaticket

Die Budgetsituation in Österreich ist angespannt, umso interessanter ist die Studie, die der Fiskalrat in Auftrag gegeben hat und die am Mittwoch präsentiert wurde. Dabei wird die Kosteneffektivität von Klimaschutzmaßnahmen in Österreich hinterfragt.

Seit 2019 gibt Österreich jährlich rund 4,9 Milliarden Euro für den Klimaschutz aus. Doch nicht alle Maßnahmen tragen im selben Ausmaß dazu bei, dass die Treibhausgasemissionen sinken. Investitionen zur Gebäudesanierung sind kosteneffektiver als die derzeitigen Verkehrsmaßnahmen.

Österreich hat sich dazu verpflichtet, die CO2-Emissionen bis 2030 gegenüber 2005 um 48 Prozent zu senken. Aktuell ist Österreich sogar besser unterwegs, der Zielpfad wird laut Studienautorin Susanne Maidorn unterschritten.

Die Studie zeige, dass Kosten-Nutzen-Überlegungen bei Klimamaßnahmen keine Rolle gespielt haben, sagte Fiskalratspräsident Christoph Badelt. "Wir haben oft die Tendenz, Dinge, die als unpopulär erscheinen, nicht zu machen und durch teure Maßnahmen zu ersetzen", rügte er.

Unpopuläre Maßnahmen

Badelt führte zwei Beispiele an: So wäre es sinnvoll, Tempo 100 einzuführen. Die Emissionen würden sinken, die Maßnahme würde das Budget nicht belasten, der Standort wäre nicht gefährdet. Doch die Maßnahme ist höchst unpopulär.

Zweites Beispiel: Vorgesehen war, Ölheizungen bis 2035 zu verbieten. Das Erneuerbaren-Wärme-Gesetz scheiterte an der politischen Umsetzbarkeit, stattdessen wurden hohe Förderungen für den Heizungstausch, der zu den effizientesten Klimaschutzmaßnahmen zählt, ausgeschüttet. Wieso es so hoher Förderungen durch den Staat bedürfe, wenn dasselbe Ziel mit einem Verbot auch erreicht werden könne, hinterfragt Badelt das Vorgehen. Der Heizungstausch sei für den Betroffenen ökonomisch auch ohne staatliche Förderung sinnvoll. Er plädierte deshalb dafür, diese Zahlungen stärker sozial zu staffeln.

540 Millionen Euro

Kritisch sieht Badelt auch die hohen Investitionen in den Verkehr. Für das Klimaticket gab Österreich im Vorjahr 540 Millionen Euro aus. Die vergleichsweise teure Maßnahme bewirke aber nur eine vergleichsweise geringe Emissionseinsparung und sei deshalb "besonders kostenineffektiv". Im Weiteren würde auch eine Streichung des Dieselprivilegs 540 Millionen Euro bringen. Förderungen zur Steigerung der E-Mobilität hob Badelt hingegen als zielführend hervor. Insgesamt warnte er vor einem Backlash: Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele müssten weiterhin gesetzt werden.

Der Fiskalratspräsident nahm nochmals zur aktuellen Budgetsanierung Stellung. Er zeigte sich überzeugt davon, dass die Wirtschaftsprognosen, die im Mai veröffentlicht werden sollen, noch schlechter für Österreich ausfallen werden. Damit würde auch das Defizit weiter steigen. Ein EU-Defizitverfahren sei keine Katastrophe, sagte Badelt. (gana)

Annette Gantner