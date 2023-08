Bablers Kurskorrektur in der Koalitionsfrage

Als "Häuptling der Roten" wurde Andreas Babler Freitagabend beim "Gackern", dem Geflügelfest in St. Andrä im Lavanttal, vorgestellt. Das Fest war ein Termin des SPÖ-Chefs beim Auftakt seiner Comeback-Tour in Kärnten. Er sei froh, dass er keinen Bieranstich machen müsse, "denn das verläuft bei mir immer katastrophal", sagte Babler. Danach ging es zum Händeschütteln und zum Erfüllen vieler Selfie-Wünsche mit dem neuen SPÖ-Chef.

Doch Babler nutzte das Wochenende nicht nur, um seine Bezirkstour durch Österreich zu beginnen, sondern auch, um einige Positionen und Aussagen, mit denen er in den vergangenen Wochen Debatten ausgelöst hatte, zu präzisieren bzw. zu korrigieren. Der wichtigste Punkt war die Koalitionsfrage: Im Rennen um den SPÖ-Vorsitz hatte er einer Regierungszusammenarbeit mit der "radikalisierten ÖVP" eine Absage erteilt. Das hatten viele Granden in den Ländern für taktisch nicht besonders gelungen erachtet, zuletzt auch Oberösterreichs SPÖ-Chef Michael Lindner. Nun korrigierte Babler seine Linie, seine Aussagen seien "keine De-facto-Ausschließung, wenn man genau zuhört", so Babler am Wochenende auf Ö1. Er habe gesagt, dass man "mit einer ÖVP, so wie sie jetzt beinand’ ist", nicht koalieren könne. Die ÖVP solle sich "wieder koalitionsfähig machen". Die Koalitionsfrage sei – bis auf die FPÖ – "letztlich offen", so Babler. Er bekräftigte aber, dass aus seiner Sicht die derzeitige ÖVP den Sozialstaat ausgehöhlt habe. "Aber ich glaube, dass sich in der ÖVP wieder vernünftigere Kräfte durchsetzen werden", so der SPÖ-Chef. Er sei mit allen Parteien verhandlungsbereit, außer mit der FPÖ.

Ebenfalls SPÖ-intern umstritten ist, dass sich Babler für Tempo 100 auf der Autobahn ausgesprochen hatte. Er habe dazu kein Programm, relativierte Babler nun, sondern habe eine Frage beantwortet, "ob ich Tempo 100 für gescheit finde". Er "finde es gescheit, dass man Tempo 100 fährt", aber er habe nie gesagt, dass man die Leute dazu gesetzlich verpflichten solle.

Nicht abrücken möchte Babler trotz kritischer roter Stimmen von seiner Forderung nach einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Er rechnet damit, dass hier flächendeckend innerhalb von acht oder neun Jahren ein großer Schritt gemacht werde (siehe dazu auch ein Bericht im Wirtschaftsteil auf Seite 13).

Kritik an Babler kam von ÖVP und FPÖ. VP-Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger sah eine Fortsetzung von Bablers "populistischer Märchenstunde". FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz sagte, die SPÖ wolle sich nun "Schritt für Schritt wieder der ÖVP andienen, wenn nicht gar anbiedern".

