Babler zu Verhandlungen bereit: "Den Tisch haben andere verlassen"

Rund um die Nationalratssitzung am 26. Februar könnte sich entscheiden, ob die Regierung zustande kommt oder die Gespräche endgültig scheitern.

Nachdem NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ihre Bereitschaft für neue Koalitionsgespräche signalisierte, meldete sich SPÖ-Chef Andreas Babler am Freitag in der ZiB2 zu Wort. Auf die Frage , ob auch er zu Gesprächen bereit wäre, antwortete Babler: "Andere haben den Tisch verlassen". In schwierigen Zeiten gehe es darum, "Verantwortung für Österreich zu übernehmen". "Wenn nun wieder vernünftige Kräfte in der ÖVP das Sagen haben, sind Kompromisse und seriöse Verhandlungen möglich", sagt Babler.

Gerüchte über geheime SPÖ-ÖVP-Verhandlungen, die laut Peter Westenthaler über Wiens Bürgermeister Michael Ludwig laufen sollen, weist Babler entschieden zurück. "Westenthaler lebt wohl in einem Paralleluniversum" entgegnete er.

Video: Hier das ganze Gespräch von Babler in der ZiB2

