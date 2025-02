Babler will Marterbauer als Finanzminister

In der SPÖ sollen am Freitag die Gremien das Personalpaket beschließen. Am Donnerstag gab es noch ein wildes Gezerre um die sechs Ministerposten und die drei Staatssekretäre. Die Wiener SPÖ hatte ursprünglich Finanzstadtrat Peter Hanke als Finanzminister vorgesehen. Doch Babler lehnte dies ab und teilte Hanke das Infrastrukturressort zu. Damit sollte verhindert werden, dass der niederösterreichische SP-Chef Sven Hergovich ins Infrastrukturministerium einzieht. Er soll bereits in