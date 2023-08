Babler und das Rätsel um eine Lenin-Büste

Der SP-Chef über die "drei Dinge" in seinem Büro

In seinem Traiskirchner Bürgermeisterbüro gebe es nur eine Büste – und zwar von Viktor Adler, dem Gründer österreichischen Sozialdemokratie. Zudem finde man ein Bild seines Amtsvorgänger und "ein vom Papst geweihtes Kruzifix", das er vom Bürgermeister von Lampedusa erhalten habe.

Das Gerücht geht auf unscharf wiedergegebene Details aus einem 2020 im "Standard" erschienenen Babler-Porträt zurück, wie dessen Autor gestern festhielt. In seiner Beschreibung von Bablers Schreibtisch im privaten Wohnzimmer habe er "zwei kleine Büsten" von Marx und Lenin aus Plastik auf einem Regal erwähnt. In der Überlieferung sei nun Marx verschwunden und Lenin ins Rathaus gewandert. Was Babler nun ebenso wie inhaltliche Berührungspunkte mit Lenin zurückwies.

Mehr zum Thema Innenpolitik Andreas Babler: "Ich finde, wir haben jetzt einen guten Drive" WIEN. Der SP-Chef im ORF-Sommergespräch über rote Linien und Widersprüche Andreas Babler: "Ich finde, wir haben jetzt einen guten Drive"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper