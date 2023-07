Babler sieht Direktwahl als "Hauptziel"

An einem Strang? SP-Chef Babler (l.), Wiener Bürgermeister Ludwig

Der SP-Vorsitzende Andreas Babler deutet im Hinblick auf sein Versprechen, die Mitbestimmung durch die Parteimitglieder zu stärken, einen Kompromiss an. Das "Hauptziel" sei die Direktwahl des Vorsitzenden, betonte Babler am Sonntag. Ob nach der im Herbst für den Parteitag geplanten Reform auch Koalitionsabkommen vor dem Abschluss der Basis vorgelegt werden müssen, ließ er offen. Letzteres lehnt die Wiener SPÖ strikt ab. "Wir arbeiten auf eine Einstimmigkeit hin", sagte Babler mit Blick auf die mächtige Landesgruppe.

Die von ihm propagierte Arbeitszeitverkürzung bleibe ein Ziel, das in Stufen und über einige Jahre kommen solle. Sofort eine 32-Stunden-Woche umzusetzen, sei nicht realistisch. Dafür müssten die Sozialpartner branchenspezifische Lösungen finden.

Festhalten will Babler an einer höheren Vermögensbesteuerung. Das Geld daraus werde zur Gegenfinanzierung von Transferleistungen im Gesundheitsbereich benötigt.

In der Migrationsfrage plädiert der SP-Chef für mehr Gelassenheit. "Österreich hat gerade nicht die großen Geschichten zu stemmen und trotzdem wird ein Riesen-Polittheater veranstaltet." Man brauche Zuwanderung, weil in praktisch allen Branchen Arbeitskräftemangel herrsche. In der Migrationsdebatte sieht Babler auch ein Ablenkungsmanöver – vor allem von der Teuerungswelle.

Migration: Kritik von ÖVP und FPÖ

Die ÖVP reagierte auf die Aussagen des SP-Chefs ablehnend. "Dass Babler die Migrationskrise als ,Polit-Theater’ bezeichnet, zeigt wie realitätsfremd er ist", sagte Generalsekretär Christian Stocker: "Italien und der Balkan leiden unter massiven Migrationswellen. Tausende Menschen ertrinken wegen der Profitgier der Schleppermafia im Mittelmeer." FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz sagte: "Gemeinsam mit der Bevölkerung werden wir sicher nicht zulassen, dass Andreas Babler Österreich zu einem Traiskirchen 2.0 macht."

