Babler in der Zwickmühle

Der SP-Wahlkampf will und will nicht an Fahrt aufnehmen. Dabei bemüht sich SP-Chef Andreas Babler sichtlich. Er tourt mit einem Wohnwagen durch Österreich, es gibt "Andi kommt zu euch"-Events und er absolviert Betriebsbesuche. Auch Oberösterreich steht auf der Liste weit oben: Vergangenen Freitag legte Babler einen Stopp in der Lenzing AG ein, nächste Woche kommt er nach Bad Ischl und Hallstatt, geplant ist zudem der obligate Auftritt bei der Welser Messe.