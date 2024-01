Im Parlament nehmen heuer zahlreiche Mandatare ihren Abschied. Es werden noch mehr werden: Vor allem im VP-Klub geht man davon aus, nach den vergangenen Wahlerfolgen viele Mandate zu verlieren.

Die parlamentarische Arbeit ist mehr, als die Bevölkerung von außen wahrnimmt. Abseits der Plenardebatten leisten die Abgeordneten Arbeit in den Ausschüssen und sind in ihrem Wahlkreis aktiv. Die pointierten Rhetoriker sind selten geworden. Wo sind die Abgeordneten, die fähig sind, flammende Reden mit Tiefgang zu halten? In dieser Legislaturperiode fielen öfter die lauten Zwischenrufer auf.

Gewählt werden Parteien. Sie haben bei der Listenerstellung ihr eigenes Auswahlverfahren: Es wird oftmals darauf geachtet, dass bevorzugt jene zum Zug kommen, die keinen Millimeter von der Parteilinie abweichen, bei den Funktionären lobbyieren oder für die man auf Landesebene keine Verwendung findet. Den Parteien täte mehr Mut bei der Auswahl gut. Den Wählern bleibt nur die Vorzugsstimme, um eine Persönlichkeit zu unterstützen. Es geht immerhin um 183 politische Topjobs.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik Annette Gantner