Außer Spesen viel gewesen: Der blau-blaue Wahlkampf in Wien

Es ist ein Wahlkampf im Wahlkampf, den sich die Wiener FPÖ um Dominik Nepp und der ausgeschlossene Ex-Bundesobmann mit eigener Liste, Heinz-Christian Strache, liefern. Zuletzt war sogar der blaue Parade-Aufmarschplatz, der Viktor-Adler-Markt in Favoriten, umkämpft. Mit dem Ergebnis, dass Strache am Mittwoch dort in seiner Schlusskundgebung auftrat und Nepp vorwarf, "den Verrat gelebt zu haben". Die letzten Worte hat heute der FP-Spitzenkandidat, der für seinen einstigen Förderer auch kaum freundliche Worte parat haben dürfte.

Als Hauptprofiteure am Wählermarkt können VP-Spitzenkandidat Gernot Blümel und SP-Bürgermeister Michael Ludwig den blau-blauen Watschentanz gelassen als Zaungäste beobachten.

Geht es nach den Umfragen, dann bleiben der FPÖ zehn von den 30,8 Prozent des Jahres 2015. Straches Liste wird an der Existenzgrenze von fünf Prozent gemessen. Die Frage, ob es künftig eine oder zwei Parteien aus dem dritten Lager im Wiener Gemeinderat geben wird, ist sicher das knappste Rennen, das am Sonntag entschieden wird. Für Strache persönlich bleibt es auch danach spannend. Während die ihn betreffenden Ermittlungen zum Ibiza-Video eingestellt worden sind, laufen jene zum Vorwurf des Spesenmissbrauchs weiter auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft Wien wirft Strache vor, als FP-Chef mehr als eine halbe Million Euro über undeklarierte Rechnungen ungerechtfertigt von seiner Partei bezogen zu haben. Kontenöffnungen wurden bereits veranlasst.

In dieser Causa fällt vor der Wahl keine Entscheidung über eine Anklageerhebung. Dem Vernehmen nach soll es nach dem 11. Oktober zeitnah in einem Teil der Causa Bewegung geben. Es geht um jene 2500 Euro, die Strache über rund sieben Jahre als monatlichen Mietzuschuss von der FPÖ für sein Haus in Klosterneuburg erhalten hat. Was beide Seiten im Grunde bestätigen.

Weil die über 200.000 Euro einkommensteuerpflichtig gewesen wären, drohe nun ein Finanzstrafverfahren (bis zu fünf Jahre Haft). Ob Strache, für den die Unschuldsvermutung gilt, deshalb vor Gericht muss, soll in den nächsten Wochen geklärt sein.

Dominik Nepp Bild: apa

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at