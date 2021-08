Außenamt: Hilfsteam für Österreicher auf dem Weg nach Kabul

Das österreichische Krisenteam, das noch in Afghanistan befindliche Landsleute sowie einheimische Ortskräfte bei der Ausreise unterstützen soll, befindet sich mittlerweile in Taschkent, der Hauptstadt des Nachbarlandes Usbekistan, wie das Außenministerium gestern mitteilte. Das Team soll nun so schnell wie möglich mit einer Maschine der deutschen Bundeswehr nach Kabul fliegen.

Dort sollen sich bisher 50 Österreicher mit afghanischen Wurzeln entweder beim Außenamt oder bei der zuständigen Botschaft in Islamabad (Pakistan) mit einem Ausreisewunsch gemeldet haben. Zwei Personen konnten am Donnerstag ausgeflogen werden.

Unterdessen übte Amnesty International Österreich heftige Kritik an Innenminister Karl Nehammer (VP), der "nach europarechtlichen Möglichkeiten" an Abschiebungen von Afghanen festhalten will. Dass Nehammer laut darüber nachdenke, wie man "die Grenzen der Menschenrechtskonvention umgehen kann, ist schockierend", sagte Annemarie Schlack von Amnesty. Österreich solle sich stattdessen in der EU für eine sichere Ausreise und Schutz für bedrohte Menschen einsetzen.

Bei einer Kundgebung mit der afghanischen Botschafterin Manizha Bakhtari appellierte SP-Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner an "die internationale Staatengemeinschaft", afghanische Frauen und Mädchen zu schützen.

Zuspruch für Nehammer kam von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Es sei bedauerlich, dass es der Vorschlag des Innenministers, in der Region um Afghanistan Hilfs- und Abschiebezentren zu errichten, nicht auf die EU-Agenda geschafft habe. Denn nur so wäre es möglich, geflüchteten Menschen rasch zu helfen und "straffällige Migranten rasch abzuschieben", sagte Stelzer.

FP-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer forderte Nehammer auf, "der Bevölkerung endlich reinen Wein einzuschenken". De facto habe der Minister den Abschiebestopp längst vollzogen. Er werde in einer parlamentarischen Anfrage die Vorlage der aktuellen Zahlen zur Abschiebung von Afghanen verlangen, sagte Amesbauer.