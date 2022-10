Ausreißer Kärnten

Denn nach Auszählung der am Sonntag abgegebenen Stimmen ohne Wahlkarten erreichte Van der Bellen in Kärnten rund 44 Prozent – selbst die Hochrechnung unter Einbeziehung der Briefwähler sieht den amtierenden Präsidenten in Kärnten unter der 50-Prozent-Marke.

Schon 2016 hatte Van der Bellen in Kärnten vergleichsweise schlecht abgeschnitten, er erreichte damals im ersten Wahlgang nur 14,3 Prozent und kam damit auf den dritten Platz hinter Norbert Hofer (FP) und Irmgard Griss. Bei der Stichwahl machte Hofer mit 54,6 Prozent das Rennen.