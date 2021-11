Auslandseinsätze des Bundesheeres verlängert

Bis Ende 2022 werden dafür bis zu 100 Soldaten mit der Option auf bis zu 250 weitere zur kurzfristigen Verstärkung entsendet, sagte Außenminister Michael Linhart (VP).

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) begrüßte die Fortsetzung der Mission in Mali, wenngleich man gemeinsam mit den europäischen Partnern "laufend die sich dort verschlechternde Situation der Lage im Auge behalten und evaluieren" müsse. Ab dem nächsten Jahr werde Österreich zum zweiten Mal das Kommando der Trainingsmission in Mali übernehmen. Im Rahmen der EU-Trainingsmission in Mosambik wird eine Expertin als "Cultural Advisor" entsendet.

Derartige Missionen seien auch für Europas Sicherheitspolitik von Interesse, betonten Tanner und Linhart. Insgesamt ging es um 16 Entsendungen von bis zu 1481 Soldaten und Polizisten, darunter Missionen in Libyen, im Libanon, im Kosovo und in Bosnien und Herzegowina.