Ausgaben für Pensionen steigen bis 2035 stark

Betrugen 2018 die Ausgaben 13,3 Prozent des BIP, so steigen sie bis 2035 auf 15 Prozent an. Danach schwanken die Pensionsausgaben um diesen Wert, 2060 wird mit 15,2 Prozent des BIP der Höchststand erreicht. Hauptgrund für die deutliche Steigerung in der gesetzlichen Pensionsversicherung bis 2035 ist die Zunahme der Zahl der Pensionisten aus der geburtenstarken Babyboom-Generation, heißt es im Budgetbericht.

Sinken werden dagegen die Ruhestandsbezüge von Beamten: von 3,2 Prozent des BIP auf 0,8 Prozent. Der Grund: Auch im öffentlichen Dienst sind vermehrt ASVG-versicherte Vertragsbedienstete anstelle von Beamten angestellt. Dämpfend auf die Pensionsausgaben wirkt sich der längere Durchrechnungszeitraum im Pensionskonto aus. Die Pensionsansprüche von Männern werden bis 2060 gegenüber 2018 um etwa zehn Prozent niedriger sein, jene der Frauen um etwa sieben Prozent.

Neos: "Pensionsloch"

Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker sieht auf Grundlage des Bundesrechnungsabschlusses 2020 eine "Explosion der Pensionsausgaben und des Pensionslochs". Es würden bis 2050 rund 1310 Millionen Euro an Beiträgen fehlen, was mit Steuermitteln ausgeglichen werden müsse.

Dem tritt der SP-Pensionistenverband entgegen. Es gebe trotz der zu erwartenden steigenden Zahl von Beziehern eine "stabile und verlässliche Altersversorgung in Österreich", so Generalsekretär Andreas Wohlmuth.