Aus für das Amtsgeheimnis – Streit um neuen Kompromiss

Vor allem Vertreter der Gemeinden und Städte haben sich mit dem Hinweis auf den Verwaltungsaufwand, der mit dem europaweit vielfach umgesetzten Recht auf Akteneinsicht von Bürgern, verbunden sei, erfolgreich quergelegt. Zu wenig Personal und damit drohe der Kollaps, so die Warnung. Vor allem die Volkspartei mit ihren vielen Bürgermeistern, stand deshalb auf der Bremse. Seit Juni kursiert nun ein neuer Entwurf, in dem es heißt: „Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern sind nicht zur Veröffentlichung verpflichtet. Sie können solche Informationen nach Maßgabe dieser Bestimmungen veröffentlichen.“

"Muss für alle Gemeinden gelten"

Damit wären 2006 der 2093 Gemeinden in Österreich (inklusive Städte) von der Pflicht ausgenommen, alle für die Öffentlichkeit relevanten Informationen zugänglich zu machen. Womit das Informationsfreiheitsgesetz für die 4,7 Millionen Einwohner der kleinen und kleinsten Kommunen nicht zur Anwendung käme. Ein Kompromiss, gegen den sich Kritiker formieren: Die Veröffentlichungspflicht – von Aufträgen bis zu Gutachten – muss für alle Gemeinden gelten, sagt Mathias Huter vom Forum Informationsfreiheit im ORF-Radio. Von der Einwohnergrenze hält Huter nichts: „Signifikante Teile der Bevölkerung könnten auf lokaler Ebene die Entscheidungsträger damit schlechter kontrollieren, als das dann in größeren Städten möglich wäre, und hätten weniger Zugang zu Informationen.“ Damit würde Österreich weiter Schlusslicht beim Thema Transparenz bleiben. Auch Heinz Mayer, Verfassungsjurist und Unterstützer des Antikorruptionsvolksbegehrens, sieht in dem Entwurf eine Augenauswischerei. „Das ist ein Zeichen, dass man eigentlich die Verschwiegenheit nicht abschaffen will. Das ist die heilige Kuh, und die will man pflegen, weil man sich offenbar damit sehr gut eingerichtet hat. Es ist für mich eigentlich ein Rückzugsgefecht“, sagt Mayer ebenfalls in Ö1.

Im Büro von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (VP) wollte man den Arbeitsentwurf und die Grenze nicht kommentieren. Stattdessen wurde einmal mehr betont, dass die Abschaffung des Amtsgeheimnisses ein „wahrer Paradigmenwechsel“ sei – und weiter: „Und wie die Verfassungsministerin und der Vizekanzler ausgeführt haben, befindet man sich bei der Erarbeitung eines neuen Entwurfs in den letzten Zügen.“ Die Grünen hielten in einer schriftlichen Stellungnahme fest, dass Länder und Gemeinden „in einem letzten Aufbäumen“ versuchen würden, die Abschaffung des Amtsgeheimnisses zu verhindern. Entgegen der aktuellen Berichterstattung sehe der Entwurf selbstverständlich vor, dass das Amtsgeheimnis für alle Gemeinden, Länder und den Bund abgeschafft wird. Die Verhandlungen befänden sich in der Endphase, der fertig verhandelte Entwurf soll in den nächsten Wochen ans Parlament übermittelt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer