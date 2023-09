Aus für Amtsgeheimnis: Neos warnen vor "Dunkeldörfern"

Es ist eine nahezu endlose Geschichte: Seit Jahren wird ein Informationsfreiheitsgesetz gefordert. Doch obwohl ÖVP und Grüne sich im Regierungsprogramm darauf verständigt haben und ein Gesetzesentwurf so gut wie fertig ist, geht nichts weiter. Ein solches Gesetz würde Österreich modernisieren und die Verwaltung in Bund, Ländern und Gemeinden transparenter machen. Die Bürger und Bürgerinnen hätten dadurch die Möglichkeit, sich über Umwidmungen im eigenen Ort zu informieren, die Ministerien müssten ihre Studien veröffentlichen, das Amtsgeheimnis, das noch aus dem Jahr 1925 stammt, würde abgeschafft.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger machte am Sonntag neuerlich Druck. "Die Regierung muss endlich liefern", sagte sie. Doch stattdessen würde das Thema zwischen Bund und Ländern wie eine heiße Kartoffel hin und her gereicht.

Zweidrittel-Mehrheit nötig

Meinl-Reisinger warnte zudem davor, das Gesetz zu sehr zu verwässern. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Dunkeldörfer in Österreich entstehen, in denen weiter nach Gutdünken umgewidmet werden kann", spielte sie auf die zahlreichen Grundstücksgeschäfte des Gemeindebund-Präsidenten Alfred Riedl an. Ebensowenig dürfe es Ausnahmen für die Kammern geben, mahnte Meinl-Reisinger. Diese würden sonst "Dunkelkammern" bleiben. So können sich derzeit Funktionäre von Wirtschafts- und Arbeiterkammer auf die Amtsverschwiegenheit berufen. "Machen wir endlich Nägel mit Köpfen", appellierte Meinl-Reisinger. "Beschließen wir die Informationsfreiheit in der nächsten Sitzung."

Ein so rascher Beschluss ist freilich nicht zu erwarten. Denn auch wenn sich ÖVP und Grüne einigen, so ist dafür trotzdem noch die Zustimmung von SPÖ oder FPÖ nötig. Im Gespräch mit den OÖN signalisierte FP-Verfassungssprecher Harald Stefan Zustimmung. "Wir sind grundsätzlich für ein Informationsfreiheitsgesetz. Es geht um den konkreten Entwurf", sagte er.

In der SPÖ hatten sich die Landeshauptleute Michael Ludwig (Wien) und Peter Kaiser (Kärnten) stets zögerlich gezeigt und Adaptionen gefordert. Doch auch SP-Verfassungssprecher Jörg Leichtfried fordert nun Tempo ein. "Als Sozialdemokratie haben wir immer die Idee eines Informationsfreiheitsgesetzes unterstützt. Am 30. Juni hätte die Koalition eigentlich einen Entwurf einbringen sollen. Es ist hoch an der Zeit dafür, wir sind die Letzten in der EU", sagte er zu den OÖN.

Verfassungsmehrheit bei Miete

Auch bei der von der Koalition vorgelegten Mietpreisbremse ist eine Verfassungsmehrheit nötig. VP-Klubobmann August Wöginger kann sich vorstellen, dass der Gesetzgeber auch bei den freien und nicht nur bei den regulierten Mieten eingreift. "Das geht sicherlich auch nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament", sagte Wöginger. Man werde deshalb die Opposition zu Gesprächen einladen.

Autorin Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik Annette Gantner

